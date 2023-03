Tensions sociopolitiques : Benno Bokk Yaakaar apporte la réplique

La coalition Benno Bokk Yaakaar a tenu une conférence de presse, ce mardi 21 mars 2023. Cette rencontre avec la presse fait suite aux événements du jeudi 16 mars marqués par des échauffourées qui ont fait suite au procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.





''Les grotesques mises en scène, les comédies fantasques et les manipulations qui ont placé notre pays au-devant de la scène internationale, du fait des appels à la violence d'un opposant irresponsable et de son refus de faire face à la justice, dans le cadre du procès l'opposant à Mame Mbaye Niang, ne sauraient rester impunies'',a fait savoir Me Amadou Sall qui s'est chargé de lire la déclaration liminaire.





Les membres de la majorité présidentielle affirment que le leader du Pastef a tenté de faire croire aux Sénégalais que son procès devait être renvoyé, à la suite de la demande de récusation qu'il a faite contre le juge saisi de l'affaire l'opposant au ministre du Tourisme, en oubliant d'informer que sa requête en récusation en date du 14 février 2023 adressée au premier président de la Cour d'appel de Dakar avait fait l'objet d'une ordonnance de rejet depuis le 27 février 2023.





''Il a également oublié d'informer les Sénégalais qu'à la suite du rejet de sa demande de récusation, il a été condamné à une amende de 25 000 F'', soulignent-ils.





Les membres de la coalition présidentielle relèvent que les séquelles dont se plaint Oumane Sonko ne l'ont pas empêché de faire une très longue diatribe contre les autorités du pays. Ils qualifient l'état de santé du candidat à l'élection présidentielle de 2024 de ''malaises imaginaires'' et évoquent ''une tentative d'assassinat farfelue''.





''La coalition BBY assumera sa responsabilité politique d'être du côté des populations pour faire face à toute tentative d'agression de la part de groupuscules qui ont fini de montrer leur nature violente aux relents terroristes'', soutiennent-ils.