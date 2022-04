Tensions sur le kérosène et les carburants : Sophie Gladima fustige "l'insouciance" des populations

Tensions sur le kérosène et les carburants

Lors de la rencontre “gouvernement face à la presse'', qui s’est tenue ce jeudi, la ministre du Pétrole et des Hydrocarbures est revenue sur les causes de la rupture de Kérosène et de carburant. La ministre a notamment pointé du doigt la responsabilité des populations «Ce n’était pas une rupture de produit mais d’approvisionnement, explique-t-elle. C’est en réalité un problème de logistique dû malheureusement à l’insouciance des populations qui passent leur temps à percer le pipe de la Société africaine de raffinage (SAR où le produit doit passer pour aller au niveau du site d'approvisionnement où les camions viennent le prendre”.





La ministre pointe aussi l’arrêt technique dont est victime la SAR, chaque année. “Cette fois, il a été un peu prolongé pour augmenter les capacités de stockage et les travaux se termineront à la fin du mois d’Avril, renseigne la ministre. Au début du mois de Mai, la production normale va commencer aussi bien au niveau des carburants mais aussi du kérosène”.