Tentative d’assassinat : Les révélations accablantes de Sonko

Ousmane Sonko est revenu sur la tentative d’assassinat contre sa personne qu’il avait agitée le lendemain de son procès contre Mame Mbaye Niang. «Ils se sont fondus à toutes formes de commentaires et tout le harcèlement contre mes médecins était lié à cette affaire. Je l’ai confirmé à maintes reprises et je le confirme encore. J’ai envoyé des prélèvements à l’étranger, dans deux pays dont la France, puisque nos laboratoires ici non seulement ne peuvent le faire, mais ils ont même été convoqués pour leur demander s’ils ont reçu des échantillons pour analyse», a expliqué Sonko face à la presse.





"Les laboratoires toxicologiques à qui nous avons envoyé s’appellent Expert-Tox et ont conclu à la présence d’un produit toxique. Un biologiste consulté pour plus d’éléments constate la présence d’une toxicité aiguë en cas d’injection orale, provoque une activité cutanée, une sévère irritation oculaire grave, irrite les voies respiratoires. Il s’agit d’un dérivé Cn qui est un gaz anti-émeutes", a expliqué Ousmane Sonko pendant son point de presse.





Selon toujours le biologiste cité par Sonko, cela provoque le décès immédiat en cas d’exposition avec des hémorragies pulmonaires. «C’est le produit qui nous a été aspergé ce jour. Ils vont sans doute nous dire de fournir les preuves, mais nous avons les vidéos. Ils avaient réussi à éloigner tout le monde. Qui dispose de ce gaz, qui peut l’utiliser ? Il n’y avait que les éléments de la gendarmerie et de la police. Il y avait Ndèye Fatou Mbodj qui filmait ; Guy Marius était là, Jacques Diop entre autres et l’ensemble des éléments sont dans la vidéo et bien gardés. Le juge qui voudrait statuer sur la question pourrait faire des contre-expertises», note Sonko.