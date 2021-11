Ter : Les impactés annoncent un sit-in le 12 novembre prochain

Sit-in des impactés du Ter

Les impactés du TER envisagent de marcher vers le palais dans les jours à venir et menacent de bloquer la mise en circulation prévue en décembre prochain.





En conférence de presse, ces derniers ont dénoncé un manque de considération de la part de l’Etat et de l’Apix sur leur situation.





Ainsi, à la date du 12 novembre prochain, ils comptent tenir un sit-in devant le port de Dakar, juste après la prière du vendredi.