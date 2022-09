TER : Un colis suspect retrouvé à bord d'un train !

C'était la peur chez les passagers du Train express régional (Ter), ce samedi. Et pour cause, un colis suspect a été retrouvé à bord d'un train. Les faits se sont déroulés vers les coups de 17h, entre Diamniadio et Bargny. Selon la Rfm, l'alerte a vite et lancée et le trafic suspendu par mesure de sécurité.



Une équipe de déminage de la gendarmerie nationale s'est ensuite transportée sur les lieux. Mais après fouille, rien de spécial n'a été détecté. C'est ainsi que les autorités du Ter ont repris le trafic.



A rappeler, il y a quelques mois, des câbles de l'infrastructure ont été volés par des inconnus. Jusque-là, aucune nouvelle.