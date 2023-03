[Photos]Terrain Acapes (P.A): Giga meeting, méga mobilisation de Yaw

Bis repetita ! Le Pastef et la coalition Yewwi Askan wi ont réussi le remake de leur grand meeting de Keur Massar. Cette fois c’est aux Parcelles assainies (P.A), fief du premier ministre Amadou Ba, que la coalition de l’opposition Yaw a entamé sa série de manifestations (14, 15 et 16 mars), ce mardi 14 mars 2024. Une fois encore le pari de la mobilisation a été relevé.





Par centaines, les Sénégalais ont pris d’assaut le terrain des Acapes des P.A répondant ainsi à l’appel de la conférence des leaders de Yewwi Askan wi qui a décidé, à travers ces trois jours de manifestations, de dénoncer l’atteinte -par Macky Sall et son régime- des « libertés individuelles et collectives » au Sénégal à moins d’un an de la présidentielle de 2024.