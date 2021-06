Terrorisme : La loi polémique, adoptée par l’assemblée

La loi a été finalement adoptée, en dépit de la polémique. En effet, examinée en procédure d’urgence par les députés, ce vendredi 25 juin 2021, le projet n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965, portant code pénal, sera désormais applicable dès sa promulgation par le président de la République.



La séance plénière de ce vendredi a été houleuse et émaillée de confrontations verbales et physiques avec des affrontements qui ont opposé les députés Merry Sylla (majorité) à Ousmane Sonko (opposition) de même que Toussaint Manga (opposition) et Aliou Démbourou Sow qui étaient à deux doigts d’en venir aux mains. Dans les rues de Dakar et à la place Soweto, plusieurs arrestations d’activistes et membres de l’opposition ont été notées.



C’est dans cette cohue indescriptible que le projet de loi a été adopté avec 70 voix pour et 11 contre.



Pour le gouvernement, qui assure que cette loi n’est pas taillée sur mesure pour une certaine opposition comme le soutiennent certains, « le texte soumis à votre examen règle les problèmes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La date limite pour l’exécution des dispositions était fixée en janvier 2021. Nous avons eu du retard. Si nous laissons passer, le Sénégal sera classé dans une liste rouge ».



Des arguments que rejette formellement l’opposition qui juge cette loi liberticide.