Terrorisme : "La France finance, arme et soutient le terrorisme à travers le monde", Guy Marius Sagna

Guy Marius Sagna accuse la France de Terrorisme

L'activiste Guy Marius Sagna a salué la déclaration d’Ousmane Sonko, Président du Pastef/Les patriotes.





Selon l'activiste, la France est le premier financier du terrorisme. Il déclare : «Si vous cherchez des terroristes en Afrique et que vous tombez sur l'État impérialiste français, inutile de continuer à chercher. La France finance, arme et soutient le terrorisme à travers le monde. C'est le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui disait du groupe terroriste Al Nostra qu'il faisait "du bon boulot" en Syrie.»





La France, comme d'autres impérialistes, a toujours utilisé des prétextes fallacieux comme «Apporter la civilisation, la religion, la démocratie», sont des «prétextes fallacieux» de la France pour s'ingérer dans la gestion des autres pays.





«Et aujourd'hui "le terrorisme" pour venir chez nous, rester chez nous, continuer à nous voler, nous exploiter, nous dominer avec la complicité, la responsabilité première et entière des Macky Sall, Ouattara, Bongo, Eyadema, Compaoré, IBK, Talon... d'hier et d'aujourd'hui».