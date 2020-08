Tête-à-tête : Ce que Macky Sall et Macron se sont dit à Paris

Comme annoncé dans la presse, le président de la République, Macky Sall, est à Paris depuis hier, pour prendre part à l’université d’été du Mouvement des entreprises de France, (Medef) dont il est invité d’honneur.





D’ailleurs, il a partagé, ce mercredi 26 août, un déjeuner de travail «très convivial et chaleureux» avec son homologue français, Emmanuel Macron, en présence des membres de sa délégation.





D’après des informations obtenues par Seneweb, les deux chefs d’Etat ont eu des «échanges approfondis» et «très positifs» sur l’état de la coopération bilatérale entre la France et le Sénégal.





En effet, plusieurs dossiers et projets de cette coopération ont été passés en revue comme la coopération culturelle avec le musée des civilisations noires, la coopération scientifique avec le campus franco-sénégalais, les conventions entre lycées pour les années préparatoires, le Train express régional (Ter), la lutte contre l’érosion côtière, la Covid-19, entre autres.





Au cours des deux heures d’entretien, les présidents sénégalais et français ont également abordé des «sujets d’intérêt commun» et d’autres relevant de «l’actualité politique africaine et internationale».

src=" images.seneweb.com/dynamic/modules/news/images/gen/karbala/macron1.png" style="width:691px;">