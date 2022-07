TÊTE DE LISTE DE BENNO BOKK YAKAAR A TAMBACOUNDA : Yaye Awa Diagne est sûre de leur victoire

Yaye Awa Diagne, Tête de liste BBY Tamba

Le député sortant par ailleurs tête de liste départementale de la Coalition Benno Bokk Yakaar à Tambacounda est serein. Yaye Awa Diagne croit à leur victoire au soir du 31 juillet. "Le travail se poursuit et le calme règne car notre coalition n'a pas répondu aux provocations ni aux insultes, ce qui nous intéresse, c'est qu'on fête notre victoire au soir du 31 juillet dans la sobriété", a-t-elle dit à Seneweb.





Yaye Awa Diagne justifie cette confiance par l'unité des responsables, Mamadou Kassé et Malal Camara, Me Sidiki Kaba, le maire Pape Banda Dièye, le conseiller spécial du Président, Mamadou Oumar Sall, Sina Cissokho, Déo Cissé et de tous les 9 maires du département de Tamba. "Ce que toutes les populations de Tambacounda souhaitaient voir, c’est l’unité des responsables.