TFM : Pape Djibril Fall face à la presse

Le journaliste Pape Djibril Fall sera ce vendredi à partir de 15 heures face à la presse. L’information est donnée par Les Echos, qui ne précise pas le lieu du rendez-vous entre le chroniqueur de la TFM et les journalistes.



Le journal n’a pas, non plus, précisé l’objet du face-à-face entre Pape Djibril Fall et les médias. Il promet en revanche dans sa prochaine édition «quelques bribes des raisons de la sortie du golden boy de la presse, très suivi sur les réseaux sociaux».