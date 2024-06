Théodore Chérif Monteil sur l’annulation du Débat d’orientation budgétaire : «On est en train de s’amuser avec nos textes»

«S’il n’y a pas de débat d’orientation budgétaire, je ne sais comment on va aller vers le vote de la loi de finance. C’est une base fondamentale pour le vote de la loi de finance», a dit l’ancien député Théodore Chérif Monteil sur Iradio ce dimanche 30 juin.











L’invité du Jury du Dimanche (JDD) rappelle que cet exercice est une exigence de la Constitution. «Je ne vois pas comment le bureau de l’Assemblée nationale peut se réunir et l’annuler. On est en train de s’amuser avec nos textes» a décrié M. Monteil. L’ex parlementaire appelle à revenir aux fondamentaux. «Ce débat d’orientation basé sur le document de programmation budgétaire économique pluriannuel et sur le document de programmation pluriannuel des dépenses permet de nous projeter sur le budget de 2025», a-t-il dit.









M. Monteil, face au journaliste Assane Guèye trouve dommage de voir que «les gens sont toujours en train de s’inscrire dans des logiques partisanes alors que dès qu’on en a fini avec l’élection d’un nouveau Président, on doit s’inscrire dans une logique de travail et de construction pour le pays».