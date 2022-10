Thérèse Faye sur le Némékou Tour : “Sonko veut faire oublier l’affaire Adji Sarr”

Thérèse Faye sur le Némékou Tour

La maire de la commune de Diarrère, membre de la coalition Benno Bok Yakar n’a pas raté le leader du Pastef, Ousmane Sonko. Dans une entretien qu’elle a accordé à nos confrères du Quotidien, elle s’en est pris au « Némekou tour » de l’opposant Ousmane Sonko, lancé dimanche dernier à Mbour.





Selon la responsable politique, Ousmane Sonko est toujours dans la diversion et la provocation. « Nous ne sommes pas surpris de le voir précipiter son tour du pays, pour faire oublier son dossier avec Adji Sarr dont la presse a recommencé à parler. Son jeu est compris de tout le monde », a-t-elle avancé.