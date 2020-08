Thiadiaye : Oumar Youm lance une opération de plantation de 3000 arbres

La communauté de Thiadiaye va passer une semaine entière à planter 3000 pousses d'arbres, répondant ainsi à l'appel du président de la République, Macky Sall. Ce, suite au lancement officiel, par le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, de la semaine de reboisement de la commune de Thiadiaye, jeudi dernier.







L'acte posé dans cette commune illustre l'ambition du chef de l’Etat à doter le Sénégal ''d’un parc forestier dynamique’’ à travers des opérations de reboisement et de reforestation.





''Face aux défis environnementaux et du changement climatique, le président de la République a lancé une initiative extrêmement ambitieuse, le PSE-Vert (Plan Sénégal émergent-vert) qui vise, à travers des actions de reboisement et de reforestation, à consolider et à préserver les ressources naturelles du Sénégal et à doter le pays d’un parc forestier dynamique, à reverdir les axes routiers et autoroutiers. Particulièrement à planter au niveau des cœurs de ville, des communes, un poumon vert succeptible d'améliorer l'environnement, le cadre et la qualité de vie des populations’’, a assuré El Hadji Oumar Youm, maire de Thiadiaye.





Ainsi, la campagne de reforestation, un axe clé du programme "Pse Vert", vise à transformer le pays en une économie respectueuse de l'environnement et à ''réduire la facture carbone du Sénégal'', a soutenu l'édile. Qui estime qu' ''Au-delà de ce reboisement, il nous faut très rapidement prendre une délibération pour délimiter et fixer un site qui va recevoir le bois communal sur trois hectares, nous permettant, avec le concours du ministère de l’Environnement et du Développement durable et celui de l’Urbanisme, de pouvoir préserver ce poumon vert qui doit contribuer au succès de cette politique ambitieuse du président de la République ".