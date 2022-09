Thierno Alassane Sall dépité : “Il n’y a aucune rupture dans cette Assemblée…”

Tas parle de non rupture à l'Assemblée

Thierno Alassane Sall a haussé le ton et tiré sur toutes les forces en présence à l'Assemblée nationale. Le chef de file de fie de la coalition AAR Sénégal, lors des élections législatives déplore que la rupture tant promise soit une chimère." Les urgences sont ailleurs, il y a beaucoup à faire, et rien ne marche. il n'y a aucune rupture dans cette institution. La promesse faite aux sénégalais risque d'être vaine. Des intérêts crypto- personnels animent les uns et les autres”, a fustigé le Président de la République des Valeurs.





“Pour une session convoquée à 10h, il est inadmissible qu'à presque 17 h un délibéré n'a pas pu se faire”, poursuit Thierno Alassane Sall.