Thierno Alassane Sall : «L'opposition ne peut se résumer à l'invective et à la violence»

Le président du Parti de la République des valeurs (PRV), Thierno Alassane Sall, ne cautionne pas les événements qui se sont déroulés ce vendredi matin, à l’Assemblée nationale. Allant de la bagarre entre Amadou Mbéry Sylla et Ousmane Sonko aux insultes entre députés, en passant par les menaces d'Aliou Débourou Sow à Toussaint Manga, l’homme politique a fustigé ces comportements.



Sur sa page Facebook, Thierno Alassane Sall a déclaré : «Ce qui s'est passé, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, est indigne de la République et participe au discrédit du politique. L'opposition ne peut se résumer à l'invective et à la violence. Elle doit éviter de recourir aux méthodes qu'elle combat.»