Thierno Alassane Sall: « Nous ne sommes pas des vendus »

La tête de liste nationale de la coalition Aar Sénégal, Thierno Alassane Sall est formel: « Nous ne sommes pas des vendus». Réagissant après la proclamation des résultats provisoires qui donnent une majorité inconfortable Benno bokk Yakaar avec 82 sièges à l’assemblée nationale, TAS soutient qu’aucun compromis encore moins une compromission me le liera au pouvoir.

«Pour l’instant je fais partie de la coalition AAR Sénégal et on ne s'est pas encore prononcé. J’ai aussi mon propre avis. On est résolument du côté de l’opposition, moi en particulier », a déclaré TAS sur les ondes de Sud Fm.

Identifié parmi les futurs faiseurs de roi entre le pouvoir et l’opposition à l’assemblée, l’ancien ministre de l’énergie clôt le débat: « Quand j’ai quitté le président Sall, je l’ai fait pour des principes et jamais je ne vais pas retourner travailler avec lui, il faut que les choses soient claires ».