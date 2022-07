Thierno Alassane Sall: «Ousmane Sonko et Cie doivent présenter des excuses publiques aux Sénégalais»

Thierno Alassane Sall, Aar Senegal raille Sonko et Cie

La crise au sein de l’opposition est profonde. La coalition Alternative pour une Assemblée de rupture/Aar Sénégal continue de se désolidariser avec les leaders de Yewwi Askan Wi (YAW). Après s’être démarqué d’un report des élections législatives voulu par le patron de Pastef/les patriotes, Ousmane Sonko et Cie, Thierno Alassane Sall et Cie réclament des excuses publiques. Pis, en tournée ce weekend dans le Nord, précisément dans la région Matam, ils ont encore descendu en flammes YAW.





Raillant d’emblée les contestataires, la tête de la liste de la coalition Aar Sénégal balance: «Il y aura bien élections le 31 juillet prochain pour les législatives et Yewwi Askan wi va bien y prendre part. Ils ont décidé de revenir à de meilleurs sentiments ». Poursuivant, l’ancien ministre des Infrastructures, du Transports terrestres et du Désenclavement, soutient que Ousmane Sonko et compagnie «doivent présenter des excuses publiques aux Sénégalais», suite aux manifestations organisées sur l’étendue du territoire national.