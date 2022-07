Thierno Alassane Sall : “Tambacounda est le symbole du Sénégal qui marche en arrière”

C’est vers 21 heures que Thierno Alassane Sall a foulé le siège de la Coalition Aar Sénégal sis au quartier Pont où des militants et militantes l’attendaient dès les premières heures de l’après-midi pour un meeting de démarrage de la campagne de ladite coalition à Tambacounda. La tête de liste nationale de AAR était accompagné des deux candidats Docteur Salif Samba Diallo et Mme Adama Keita qui se sont succédés au micro pour dénoncer les “conditions de vie difficiles des populations de la région de Tambacounda” et les «tâtonnements» du gouvernement dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l'emploi ect.





« La région de Tambacounda est malade malgré son immense potentiel agricole et minier. Des difficultés sont notées dans les secteurs de l'éducation avec l’université du Sénégal oriental qui tarde à sortir de terre, de la jeunesse sans emploi, du manque de financement des jeunes et des femmes, de la santé avec un hôpital qui manque de spécialités et un plateau technique défectueux et des promesses non tenues par le régime en place». Docteur Diallo et Adama Keita ont ainsi invité les militants et militantes à sortir et aller voter massivement le 31 juillet prochain pour la Coalition Aar Sénégal pour que leurs préoccupations soient prises en compte.