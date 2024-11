Thierno Alassane Sall : "La victoire du Pastef aux élections législatives est nette et massive"

La tête de liste de Sénégal Kese, Thierno Alassane Sall, a félicité Pastef pour sa victoire aux élections législatives de ce dimanche 17 novembre. Il lance désormais un appel aux dirigeants du pays, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, à renforcer la démocratie.





"Félicitations à Pastef





La victoire du Pastef aux élections législatives est nette et massive. Une majorité de citoyens a cru en l'offre de ce Parti et au Sénégal nouveau qu'il entend modeler. Les Sénégalais souhaitent ardemment que le pays change. Cet état d’esprit positif est une chance et une condition nécessaire pour mener à bien les changements promis.





Cela engage les dirigeants du pays à répondre aux attentes populaires qu'ils ont suscitées. Et avant tout, à renforcer la Démocratie qui a permis cette dernière alternance sans heurts notoires.





Vive la démocratie ! Vive le Sénégal !"