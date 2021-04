Thierno Alassane Sall : "Macky confond Pâques et Noël"

Le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, a lui aussi réagi au message à la Nation du Président Macky Sall prononcé à l'occasion du 61ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Sur sa page Facebook, l'ancien ministre de l'Énergie a fait savoir que "Macky Sall se trompe de saison et confond Pâques et Noël. Plus personne ne croit encore au Père Noël du palais".





Allant plus loin, l'opposant indique que "le Yoonu Yokkuté s'est mué en faillite du Sénégal. Le meilleur cadeau qu'il puisse faire au pays, c'est de confirmer publiquement que ce second mandat sera définitivement le dernier".