Thierno Alassane Sall: " Si And Sam Jikko veut faire la politique… »

Thierno Alassane Sall tient bien à faire la part des choses. Il a mis en avant les traits physiques et moraux des personnes de la liste Aar Sénégal. Il avance que ces dernières tiennent un discours pondéré, elles jouissent d’une honnêteté irréprochable.









Ce sont des personnes qui ne transigent pas avec la politesse et les bonnes mœurs. C’est en réaction à And Sam Jikko Yi. " Si on veut une liste, And Sam Jikko Yi, voici une liste, s'ils veulent faire de la politique, qu'ils mettent leur liste et aille faire de la politique. Pendant les élections locales, on a refusé de se soumettre à leur processus. On continuera de refuser et de se soumettre. S'ils veulent un débat public, on est prêt" lance Thierno Alassane Sall.













D'ailleurs, Thierno Alassane Sall s'insurge contre cette forme de violence verbale qui "terrorise tout le monde". "Les menaces contre la presse, contre les personnes physiques sont à dénoncer et on devrait s'insurger contre ces actes exécrables contraires à nos mœurs et nos religions" a-t-il dit. Selon ce dernier, le Sénégal prend une trajectoire peu rassurante. " On insulte qui on veut y compris les chefs religieux. On essaie par-dessus tout d'empêcher les gens de penser. On a tellement insulté, dans ce pays, que des insulteurs sont devenus des conseillers municipaux. Et, on n’a jamais entendu And Sam Jikko Yi émettre la moindre protestation", dénonce la tête de liste de coalition Aar Sénégal.