Thierno Bocoum sur la situation au Mali : "En ces moments cruciaux, le Mali a plus besoin de soutien que de sanctions"

Après les sanctions contre le Mali, le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, estime que ce pays avait plus besoin de "soutien" que de "sanctions".





Bien qu'il marque une farouche opposition à toute "prise antidémocratique du pouvoir", le président d’Agir espère que "la réaction musclée de la CEDEAO n'est pas le fait de pressions extra-régionales".





Mais à l'en croire, "le doute" s'est quand même installé, puisque le 6 décembre 2021, le ministre des Forces armées de la France, Florence Parly, avait déclaré, dans un entretien accordé à France 24 et à Rfi, en marge du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique : "La CEDEAO a tenu plusieurs réunions depuis l’intervention du deuxième coup d’Etat au Mali, cette année. Il y aura à nouveau, dans quelques jours, une nouvelle réunion qui devra prendre un certain nombre de sanctions."





Ainsi, selon Thierno Bocoum, "on pourrait croire que la France, qui est opposée à la venue au Mali du groupe Wagner, veut mettre la pression sur les autorités maliennes, à travers la CEDEAO. Malgré la dangerosité du recours à des forces non conventionnelles, l'organisation sous-régionale devrait éviter toute instrumentalisation dans le nouveau grand jeu qui s'installe dans notre région".





De plus, le Mali se situant dans une zone géographique particulière, pour le président d’Agir, "traiter les questions le concernant sous le prisme d’un normatisme zélé, risque de porter énormément préjudice à la sécurité intérieure de ce pays et à celle de ses voisins".





"La France, qui décide de ces moments de retraits stratégiques au Mali, veut empêcher les autorités maliennes de se liguer à d’autres forces pour défendre son territoire face à des terroristes qui bénéficient de soutiens divers et préjudiciables aux intérêts du Mali’’.





‘’Évoquer constamment l’illégitimité des autorités de transition c’est feindre d’oublier la liesse populaire qui a suivi la prise du pouvoir. Cette illégitimité n’aurait jamais été évoquée de cette manière, si les autorités maliennes actuelles avaient suivi les volontés des autorités françaises qui ne se plaignent pas aujourd’hui de l’illégitimité qui règne au Tchad", affirme Thierno Bocoum.





Selon lui, "la CEDEAO doit être du côté du peuple malien, en évitant d’être complice de son affaiblissement dans ce contexte d’agressions terroristes et de la dynamique de règlement de comptes que les autorités françaises ont enclenché contre les autorités maliennes au détriment des populations maliennes".





Les discussions devraient être engagées sans délai avec les autorités maliennes, tout en prenant en compte la question sécuritaire et la démocratie, notamment celle relative à la période de transition.





"La priorité du peuple malien, c’est sa sécurité et non la tutellisation de quelque bord que ce soit. La porte du dialogue que la CEDEAO dit laisser ouverte ne doit pas être négligée, si le seul but est d'aider les Maliens", estime Thierno Bocoum.