Thierno Lô : "L'Assemblée devait lever l'immunité parlementaire d'Aliou Dembourou Sow"

"Il faut former les militants. Le militantisme doit être issu d'une formation". Les mots sont de l'ancien ministre sous Wade, Thierno Lô. Qui pense que l'Assemblée nationale et l'Apr n'ont pas pleinement joué leur rôle dans l'affaire des propos ethnicistes soulevés par le député de la majorité Aliou Dembourou Sow.





"Il fallait demander à l'Assemblée nationale de lever son immunité parlementaire et qu'on lui donne la bonne leçon. Au lieu de cela, on le laisse comme tel et l'Apr fait un communiqué laconique. Demain, si quelqu'un fait la même chose, est-ce qu'on pourra le prendre ? Le pouvoir est en train de consacrer une jurisprudence", regrette Thierno Lô dans un entretien au journal Le Quotidien.