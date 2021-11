Thiès : 55 listes en lice pour les municipales

A Thiès au niveau départemental, 3 sur les 6 listes qui étaient déposées ont été retenues pour la course au siège. Il s'agit des listes de Bby, de la coalition Yewwi Askanwi et de la coalition Wallu Sénégal qui avait fait un recours à la cour d'appel de Thiès avant de voir son dépôt rétabli.







Pour la ville, 12 listes vont faire face dont "Wa Thiès" du maire sortant Talla Sylla qui a décidé d'aller contre le candidat retenu de Bby, Yankhoba Diatara. Dans cette liste, il faut retenir des têtes de listes comme Ibrahima Hamidou Deme, Abdoulaye Dieye de la coalition "And Sigguil Thiès" qui est en même temps candidat tête de liste dans la commune de Thiès-Est, Thierno Alasane Sall de la République des valeurs /Rewum ngor, Elène Tine pour Wallù Sénégal, Moussa Tine de l'Alliance Penco, Dr Babacar Diop entre autres.





La liste Jami goox yi dirigée par El Bachir Gueye est rejetée pour la course à la ville. Dans la commune de Thiès-Est, 15 candidatures sont reçues, 14 à l'ouest et 14 à Thiès-Nord. En ville et dans les 4 collectivités locales, le cumul fait 55 listes contre 34 en 2014 lors des dernières locales.