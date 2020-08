Thiès : Bby « déchire » le brulot de Thierno Alassane Sall

La coordination départementale de la jeunesse de Benno Bokk Yakaar (BBY) de Thiès n'a pas perdu du temps pour réagir à la publication du livre de Thierno Alassane Sall « Protocole de l’Elysée : Confidences d’un ancien ministre sénégalais du pétrole ».







Dans un document rendu public suite à un point de presse, les jeunes de la coordination départementale Bby ont tiré à boulet rouge sur TAS. Des « accusations mensongères et diffamatoires», s’insurge d'emblée le porte-parole du jour des jeunes de Benno, Issa Fall.





« Il s’agira avant tout de se demander lequel des TAS croire? Entre celui qui a fait l’apologie de la signature des contrats pétroliers qui respectent les procédures en vigueur et celui qui aujourd’hui non seulement fustige énergiquement ces contrats mais n’en aurait aucune responsabilité en qualité de ministre maître d’œuvre de toute la procédure qui a abouti à la signature avec total ? », réagissent les membres de la mouvance présidentielle, selon qui, TAS « s’est distingué par des attitudes et positions des plus suspectes dont les dessous et motivations demeurent pour l’instant méconnus du grand public. Monsieur Sall se devait de dire aux Sénégalais les véritables raisons pour lesquelles il a, sans mandat, continué les négociations avec Cosmos alors qu’il y avait déjà accord avec le Groupe Total ... Pourquoi tenait-il autant à ce que Cosmos décroche le contrat, au risque de se lancer dans une défiance aveugle de nature â exposer le Sénégal par une violation manifeste des règles élémentaires régissant les conventions ? », s’interrogent-ils encore.





Pour eux, « Il est évident qu’il y a une intention manifeste de nuire... Le Président Macky Sall dont il cherche à tout prix à ternir l’image demeure concentré sur les objectifs de progrès et de développement durable de notre pays et n’a de préoccupations que la recherche de solutions devant permettre au Sénégal et à l’Afrique de sortir de la crise redoutable que traversent nos nations ».





La coalition départementale de la jeunesse de BBy, enfin, « réaffirme son soutien sans faille à Monsieur le Président de la république et lui adresse toutes ses félicitations pour les importantes mesures prises dans la gestion de cette pandémie aux plans sanitaire, social et économique ».