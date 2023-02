Thiès : Des investissements publics de 2744 milliards de FCFA en 8 ans

Conseil des ministres décentralisé de Thiès

Dans le cadre de ses tournées économiques, le Président de la République a fait étape à Thiès, où il préside ce jeudi un Conseil présidentiel territorialisé. L’occasion pour Macky Sall de rappeler que l’État du Sénégal a investi 2744 milliards de F CFA dans la région de Thiès entre 2014 et 2022.





En effet, Thiès et sa région ont vu l’inauguration fonctionnelle en décembre 2017, de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), de nouvelles autoroutes (Ila Touba, AIBD-Mbour), des investissements dans les infrastructures de désenclavement contribuant à renforcer la mobilité, l’équité sociale et territoriale, à travers le PUDC, Promovilles, les programmes d’électrification, d’implantation d’infrastructures scolaires, universitaires (ISEP, ENO, nouvelle université Iba Der Thiam), et sanitaires (hôpitaux, centres et postes de santé), l’augmentation de l’offre touristique (aménagement pointe sarène, construction de nouveaux réceptifs hôteliers), et la modernisation des cités religieuses.





Le chef de l’État, qui a mis en avant la position stratégique de Thiès, a affiché ses ambitions pour pérenniser l’essor de “cette belle région qui a vu naître d’illustres fils du Sénégal qui ont contribué au rayonnement de notre pays et à la consolidation la Nation”.





“La Région est au cœur de l’émergence du Sénégal, a-t-il observé. Mon ambition, de toujours, est de faire plus et mieux pour satisfaire l’aspiration légitime de nos populations au bien être. Faire plus et mieux puisque nous avons, par la grâce de Dieu, des ressources naturelles et humaines dont la qualité justifie toutes les attentes, et tous les espoirs dans un esprit constructif et solidaire d’inclusion sociale : le « Sénégal de tous, un Sénégal pour tous »”.





Ce futur de Thiès va se dessiner avec “l’adoption d’un programme d’investissements prioritaires (PIP) régional (2023-2025) consensuel, cohérent et centré sur une valorisation optimale des potentialités de la Région”, a-t-il annoncé.