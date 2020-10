[Photos] Thiès : Des lutteurs de la région ont fait allégeance à Habib Niang

Pour la première fois l'émission de lutte du célèbre présentateur Lamine Samba Joxanté a été réalisé dans la capitale du Rail ce 30 Septembre, le président du mouvement And Suxali Sénégal Ak Habib Niang a été le parrain. C'était aussi l'occasion pour les lutteurs, avec en tête Modou Anta qui ont décidé de soutenir monsieur Habib Niang pour les actions qu'il fait au niveau de de Thiès.





"Monsieur Habib Niang est le seul leader qui soit venu vers nous pour nous aider et nous accompagner. Devant toute la population de Thiès et de Madina Fall en particulier nous déclarons ouvertement notre soutien au président Habib Niang et nous allons tout mettre en œuvre pour le porter à la tête de la mairie de Thiès et bien plus loin encore" déclare Modou Anta.





Cette allégeance est la réalisation du souhait de feu Omar Dicko qui voulait adhérer dans le mouvement hélas il fut décédé avant d'accomplir son vœux. " Omar Dicko était notre frère, il n'est plus là, mais son souhait nous allons le réalisé en accompagnant monsieur Habib Niang dans toutes ses ambitions" déclare Fary Dieng.





Devant une foule en liesse et une ambiance digne des grands combats dans l'arène que le président Habib Niang a pris la parole pour salué cette initiative mais aussi réitéré son soutien et engagement aux côtés du président de la république en le soutenant pour le développement de la région de Thiès.





"Je me tiens ici devant cette foule immense avec beaucoup de plaisir. La seule chose qui me tient à cœur c'est le développement socio-économique de notre région. Et pour ce faire nous devons unir nos forces. J'accepte avec joie d'être votre parrain et s'il plaît à Dieu je vous accompagnerai. Je prend l'engagement de doter tous les lutteurs de carnet de mutuelle de santé pour leurs permettre de se soigner. Je pense que qui connaît le mouvement And Suxali Sénégal, sait que nous ne parlons pas dans le vide. Toutes les promesses que j'ai eu à faire je les ai tenues. Pour rendre effective mes actions pour la commune de la zone Nord, c'est d'être à la tête de la mairie pour dérouler mon programme de développement socio-économique" a confié monsieur Niang.





L'émission a pris fin sous une ambiance chaleureuse au grand bonheur des lutteurs qui ont assuré l'animation.