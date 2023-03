THIÈS : DES RESPONSABLES POLITIQUES DE BBY RECADRENT HADJIBOU SOUMARÉ

«L'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré aurait pu se garder d'attaquer aussi lâchement le président Macky Sall». Tel est l'avis de responsables politiques de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY) à Thiès.







Face à la presse, le responsable de l'Alliance pour la République (APR) dans la commune Thiès-Ouest, Édouard Latouffe, se veut catégorique : «Un haut cadre de son envergure ne devrait pas descendre aussi bas. Ce langage ordurier ne devrait pas être le sien.» Et de s'interroger : «Combien de fois l'ancien Premier ministre n'a-t-il pas vanté les qualités d'homme d'État du président Macky Sall ?» Aussi, se résout-il à croire que «la conquête du pouvoir rend fou».





Pour le secrétaire général du mouvement politique Horizon 2024, Thié Kouyaté, «l'ancien Premier ministre devrait être diligemment interné et recevoir les soins du psychiatre». Un avis que partage M. Latouffe, qui pense que «quand on est incapable de proposer des solutions alternatives, quand on constate que le président Macky Sall est inattaquable et inatteignable dans son bilan, alors on décide tristement de faire recours à des stratégies archaïques, tombées depuis l'époque de la pierre taillée, en désuétude».





Selon lui, «dans sa marche vers l'émergence, le président Macky Sall est imperturbable» et, croit-il ferme, «nulle ne peut faire barrage à sa candidature».





Pour Édouard Latouffe, «l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré a certes fréquenté l'Enam, mais il n'a pas assimilé ses cours sur l'obligation de réserve».