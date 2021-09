Thiès / Elections locales : Le Rewmi investit le maire Alioune Sarr à Notto Diobass

Le Maire Alioune Sarr invité à Notto Diobass

Le ministre du Tourisme et des transports aériens continue de ratisser large dans le Diobass. Après l'opposition (Le PUR), ses camarades de Rewmi ont manifesté, à travers une déclaration, leur soutien au maire de Notto Diobass. Les militants d'Idrissa Seck investissent Alioune Sarr comme candidat de la coalition présidentielle aux locales de janvier 2022.





« Les responsables du parti Rewmi s’associent à la déclaration de la coalition Benno Bokk Yaakaar du 12 septembre 2021 qui a consacré la candidature du camarade Alioune Sarr pour diriger la majorité présidentielle à Notto aux élections territoriales du 23 janvier 2022. Le Rewmi Notto fait ainsi du maire Alioune Sarr, coordonnateur de la majorité présidentielle, son candidat naturel dans l’intérêt exclusif des populations diobassoises », déclare Ibrahima Thiandoum, porte-parole du jour.





Plusieurs raisons justifient ce choix selon eux : électrification, adduction en eau de plusieurs villages, pistes rurales entre autres; les prouesses du maire Alioune Sarr sont visibles dans le Diobass, vantent ses proches.





" Les réalisations qu’il a accomplies à la tête de la commune, son engagement et sa vision à transformer positivement le Diobass sur le plan économique, social et environnemental ; son leadership, son expertise, son expérience dans le gouvernement et au niveau de la commune… sont autant de faits qui créditent la candidature du ministre Alioune Sarr" poursuit Ibrahima Thiandoum.

Les responsables du parti Rewmi présents à la rencontre ont rappelé la ligne de conduite de leur parti qui n’entend point aller aux élections avec l’opposition, contre la coalition présidentielle. Ils n’entendent point ramer en contre-courant disent-ils, de la volonté de leur leader, Idrissa Seck.





Et ainsi, "s’engagent ainsi à ne participer à aucune entreprise allant à l’encontre des populations Diobassoises, du parti Rewmi et de la coalition présidentielle".