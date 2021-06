Thiès : Femmes et notables en démonstration de force avec Habib Niang

Ce Samedi 26 Juin 2021constituera à jamais une date inoubliable dans l'histoire politique de la zone nord de Thiès, particulièrement au quartier de Thialy. En effet, les jeunes, les femmes de même que les notables de ce quartier, ont fait une grande démonstration de force. En ce sens, une forte mobilisation voire une marée humaine a marqué tout Thialy pour accueillir le President Habib Niang responsable politique de l'Apr Thiès. A ce titre, il a été accueilli par une caravane de motos Djakarta, et des conducteurs de calèches. Tous ont fait une haie d'honneur du rond point Guinth jusqu'au foyer des HLM Thialy ou le présidium d' un mega meeting attendait l'hôte du jour.





Ainsi, la jeunesse mobilisée à côté de leur présidente Mme Awa Tabara a déroulé le tapis rouge à monsieur Niang pour lui souhaiter la bienvenue dans leur quartier Thialy. Dans cette mouvance, le foyer des jeunes a refusé du monde dans un contexte où l'agenda politique était très serré dans cette zone.Mais comme à l'accoutumée, la mobilisation pour le compte du candidat à la mairie de Thiès nord Habib Niang, a été grandiose colorée par un monde fou à Thialy.





Concernant les prises de parole, la présidente des femmes de Thialy Mme Awa Tabara après avoir salué l'assistance a rappelé à ces camarades la dimension que Habib Niang a finie de prendre de par son soutien sans faille à l'endroit des femmes et des jeunes de Thiès. A son avis, le moment est venu pour eux de démontrer à leur leader qu'il s'est pas trompé en les appuyant. C'est pourquoi, à près de 6 mois des élections locales, elle a exhorté les femmes et les jeunes à être mobilisés et droits dans leurs boîtes, pour qu'au soir du 23 Janvier 2022 monsieur Habib Niang responsable politique de l'Apr à Thiès, soit le maire de la zone de Thiès Nord. Pour sa part, le President Habib Niang en prenant la parole a remercié toute l'assistance pour l'accueil qui lui a été réservé. " Je vous remercie pour l'accueil et la forte mobilisation que vous avez faits. Je reconnais votre travail et je peux vous assurer de mon accompagnement à vos côtés. Je pense que depuis que nous cheminons ensemble, j'ai toujours respecté mes engagements à votre égard et aujourd'hui encore je réitère cet engagement jusqu'à la victoire finale. Je tiens à vous rappeler que nous allons avoir la visite du chef de l'Etat Macky Sall ce Mardi 29 Juin 2021, alors je demande une forte mobilisation de votre part pour réserver un accueil digne de ce nom au Président Macky Sall.