Thiès : Habib Niang concrétise la politique d’employabilité des jeunes du Président Macky Sall

Le Président Habib Niang s'est investi, depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire, dans une nouvelle approche politique pour maintenir sa proximité avec la population Thiès : les audiences publiques tous azimuts. En pleine audience, Serigne Hady Sy de Tivaouane lui a fait l'énorme surprise de lui rendre visite, de prier pour lui et de lui témoigner son affection et son soutien infaillibles.



Le Président Habib Niang a rencontré, ce samedi 8 mai 2021, les cellules du Mouvement And Suxxali Sénégal (MASS) de Keur Saïb Ndoye avec Mor Ndoye comme Président ; l'association des sourds-muets (El Hadj Malick Seck) ; les conducteurs de motos Jakarta (Ablaye Niang) ; l'association des filles de Keur Issa (Ndèye Yacine Diagne) ; l'association des veuves de la zone-nord (Fatou Sow Dia) ; le regroupement des cochers (Président Djily Sarr) ; le regroupement des femmes de Keuri Kaw (Ndèye Seyni Ndiaye) ; le regroupement des femmes de Keur Cheikh et le regroupement Deggo Liggey de Thialy (Diéynaba Kanté).



Une occasion encore saisie par le Président Habib Niang pour réaffirmer la politique sociale qui est le socle fondamental de sa démarche. Aussi, faudrait-il retenir que les efforts consentis par le leader du Mouvement And Suxxali Sénégal (MASS) dans le paysage politique thiessois repose sur la proximité et les œuvres de bienfaisance qui confortent son ancrage aux idéaux prônés par le Président Macky Sall.



Après avoir écouté religieusement les porte-paroles des différentes délégations, le Président Habib Niang a réitéré, lors de sa réponse, son engagement indéfectible au service exclusif les populations de Thiès pour le seul compte de son mentor, en l’occurrence le Président Macky Sall. Aussi, il a demandé aux jeunes de peaufiner des projets et de les lui soumettre pour qu'il leur trouve, dans les plus brefs délais, des financements.



À noter que le Président Habib Niang a dépêché une forte délégation pour le représenter à la cérémonie de remise d'attestations aux jeunes qui ont bénéficié d'une formation en maintenance et bureautique au CREE dont il était le parrain. Cependant, une autre formation de 100 jeunes lui a été accordée par la même structure pour renforcer la politique d'employabilité de la jeunesse du Président Macky Sall.