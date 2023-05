Thiès : Idrissa Seck rend visite aux pêcheurs de la Petite Côte

L’ex-président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Idrissa Seck, candidat à la Présidentielle de 2024, s’est déplacé ce week-end, à la rencontre des pêcheurs de la région de Thiès. Le président du parti Rewmi se réclame toujours comme chef l’opposition sénégalaise. «Macky Sall a eu 58 % des suffrages des Sénégalais, la majorité. J’en ai eu 20 %, sorti deuxième. Je suis donc le chef de l’opposition», déclare-t-il sous les encouragements des pêcheurs.





L’ancien maire de Thiès a été accueilli par des pêcheurs de la Petite Côte. Ils n’ont pas manqué de lui exposer quelques difficultés liées à leurs activités.





Selon Doudou Ndoye, l’un des obstacles majeurs que les pêcheurs rencontrent, “c’est la mise à l’eau ou hors de l’eau de leurs pirogues. Ce procédé si pénible, encore manuel, nécessite plusieurs bras valides, surtout lorsqu’il s’agit de grandes pirogues".





Comme autres doléances, ils ont souligné la présence de navires étrangers qui pillent nos ressources, le manque de disponibilité de chambres froides pour la conservation des produits halieutiques qui pourrissent dans les quais de pêche. Pire, les factures d’électricité sont si onéreuses qu’ils ont suggéré à Idrissa Seck de doter les quais de pêche de chambres frigorifiques solaires, s’il est élu président de la République du Sénégal. Ils ont sollicité des camions frigorifiques pour la distribution des ressources halieutiques dans les localités éloignées du Sénégal.





Les conflits internes entre pêcheurs sénégalais ont été aussi au cœur des échanges avec Idrissa Seck. Ils ont dénoncé l’utilisation par certains pêcheurs artisanaux de filets monofilaments interdits au Sénégal depuis 1998.