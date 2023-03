THIES : LE CAMP PRÉSIDENTIEL PROMET L’ENFER A L’OPPOSITION

« Ousmane Sonko, vous nous avez donné rendez-vous les 15 et 16 Mars. Et bien, allons-y. De grâce, ne cherchez aucun prétexte pour différer le combat auquel vous conviez tous les démocrates et tous les Sénégalais épris de paix et de justice ». La menace est du responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) dans la commune Thiès-Ouest et cadre à la Lonase, Édouard Latouffe, et de ses camarades. Au cours d’un face-à-face, avec la presse, les « frères » et « sœurs » de parti du Président Macky Sall sont catégoriques : « Vous voulez entraîner le Sénégal vers une guerre civile. Vous n’en avez pas les moyens politiques. Nul ne vous suivra dans votre aventure meurtrière. Vous n'êtes qu'un pauvre et vilain violeur qui ne pourra évoluer qu'en milieu carcéral. Vos menaces vont fondre comme du beurre au soleil », a prévenu Edouard Latouffe. Lui et ses camarades se disent déterminés à apporter du répondant aux menaces du Pastef. « Nous sommes prêts pour la confrontation. Œil pour œil, dent pour dent. Votre testament n'est qu'un bluff. Aucun de vos proches n'a perdu la vie lors des évènements de Mars 2021. Vous n'avez pas de problème avec le Président Macky Sall, mais avec la justice. Le 16 Mars, vous serez devant la barre. Qu'il pleuve ou qu'il neige », tonne Edouard Latouffe qui estime qu’Ousmane Sonko mérite aucune d'aucune clémence.





Les petits calculs de certains traîtres proches du Président Macky Sall à Thiès





Selon Édouard Latouffe et ses camarades, « Au moment où Sonko décide de nous faire face et d'engager le combat de sa survie politique, certains qui se réclament toujours de notre camp sont dans leurs petits calculs ». Ils remarquent que « Ceux qui ont décidé de déstabiliser notre pays feront indéniablement recours à des armes non conventionnelles. C'est clair qu'ils ne s'en priveront pas. L'heure est venue pour le Président Macky Sall de compter ses véritables amis ».





Latouffe sera absent du mortel combat auquel « nous invite cette bande de malfaiteurs qui veulent entraîner notre pays dans une guerre civile ». Il estime que Sonko est un adversaire du Président de la République.





Il pense que « Le Président Macky Sall doit diligemment procéder à une lessive ». Que « Ceux qui lui ont menti, qui l'ont mis face à une situation politique inconfortable ne doivent bénéficier de sa part d'aucune situation atténuante ».





Pourquoi certains ministres et DG ont-ils peur d'attaquer Ousmane Sonko ?