Thiès : Le ministre de l’Intérieur fait le constat à deux jours du scrutin

Antoine Felix Diome à Thiès

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique est actuellement dans la capitale du rail pour faire le tour des différents centres de vote en vue du scrutin du 23 janvier 2022.





Antoine Félix Diome, en présence du gouverneur de la région Mouhamadou Ndao, du sous-préfet et de toute l’administration territoriale, veut s’enquérir de la situation à quelques heures du démarrage de ces élections départementales et municipales, informe Dakaractu.





L’arrondissement de Thiès compte deux communes, la commune Thiès-Est avec 151 bureaux de vote et la commune de Thiès Ouest avec 101 bureaux de vote, indique le sous-préfet. Soit 252 bureaux de vote au total. Concernant les électeurs, la commune de Thiès-Est compte 79.640 électeurs et la commune Thiès Ouest 51.581 électeurs, soit un total de 130.211 électeurs. Le Sous-préfet rappelle au ministre que le matériel sera acheminé au plus tard le samedi à 18 h.





Tout le matériel est actuellement en place pour être acheminé dans les centres de vote, rassure l'autorité territoriale.





Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique après avoir fait le constat, estime pour sa part, que "tout ce qui lui a été annoncé dans les rapports, est effectif au niveau de la région de Thiès".