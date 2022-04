Thiès : le responsable de l’APR, la lycéenne, la vidéo des ébats sexuels et la plainte retirée

S. M. Coly, un jeune responsable de l’APR, est empêtré dans une affaire de chantage et d’extorsion de fonds sur fond de sextape. Il a porté plainte contre son ex-copine, M. Sy, élève en classe de seconde au lycée de Médina Fall. Cette dernière a été arrêtée, placée en garde à vue avant d’être déférée au parquet.



M. Sy menaçait de divulguer la vidéo de ses ébats sexuels avec S. M. Coly. C’était pour se venger d’avoir été larguée par le jeune responsable politique.



Fatigué du chantage de la lycéenne, la victime présumée lui tend un piège. Elle enregistre leur conversation au cours de laquelle M. Sy lui demande de lui verser 20 000 francs CFA en contrepartie de la non-publication de la vidéo. Avec l’élément audio, S. M. Coly porte plainte.



Arrêtée et entendue par la police, samedi dernier, la mise en cause commence par nier les faits.



Confrontée à l’enregistrement audio, elle passe aux aveux. Mais alors que les enquêteurs étaient sur le point d’entendre le plaignant, celui-ci se désiste.



M. Sy sera néanmoins déférée au parquet. Le procureur décidera de la suite à donner à l’affaire.



L’Observateur rapporte que le jeune Apériste a retiré sa plainte par crainte des conséquences négatives qu'une audience (publique) au niveau du tribunal pourrait avoir sur sa réputation.