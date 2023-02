Thiès : Les confessions d'Idrissa Seck devant Macky Sall

Les confessions d'Idrissa Seck devant Macky Sall

Dans le cadre du Conseil présidentiel décentralisé qui se tient à Thiès, depuis ce matin, les prises de parole se poursuivent. Mais celle du président du Conseil, économique, social et environnemental a retenu l’attention.





En effet, dans ses propos, Idrissa Seck a fait son mea culpa. Il reconnait que la vision du chef de l'État dépasse largement Diamniadio. Allusion faite à la critique que le leader du parti Rewmi avait faite, quand il était dans l'opposition, il y a de cela quelques années.