[Vidéo] Thiès - Les regrets de Habib Niang : Non investi par Bby, il appelle à voter pour...

Il se range et appelle ses militants à voter Bby. Habib Niang qui a longtemps travaillé pour sa candidature a fini par abdiquer devant les consignes de son président de parti, Macky sall. Ce, malgré ses regrets de ne pas porter la

candidature de la mouvance présidentielle dans la commune de Thiès-Nord. Il appliqué par ce choix ce qu'il convient d'appeler discipline de Parti. Ceux qui espéraient voir Habib mettre en place une liste parallèle vont déchanter.





« J’ai reçu tous vos messages, et je comprends votre frustration, mais sachez que je le suis tout avant que vous » regrette-t-il avant de préciser : « ces locales sont très importantes car nous nous sommes investis durant 6 ans sur le terrain, sans relâche, toujours aux côtés des populations. Mais, vous n’êtes pas sans savoir que je fais partie de l’Apr, ce qui fait que je suis tenu de respecter la discipline de parti même si les choix qui ont été faits ne me sont pas favorables .”





Pas de liste parallèle





« Je sais que beaucoup d’entre vous auraient voulu que je crée une liste parallèle. Mais ce serait en porte-à-faux avec mes convictions et ma loyauté envers le chef de l’Etat, Macky Sall. Dieu sait que les propositions n’ont pas manqué tant du côté de notre parti que de l’opposition. Mais j’ai décliné toutes ces propositions. Parce que je suis un homme qui a des principes ». Et d'ajouter : « ce n’est pas parce que je n’ai pas été désigné que je vais claquer la porte. Ce serait déloyal ! Et cela voudra dire que tout ce que j’ai fait jusqu’ici était mû par un intérêt personnel" explique le républicain.





À ses militants, il leur demande de voter Bby pour une large victoire de la coalition.





« J’imagine votre peine et votre déception, mais, sachez que nous sommes en politique et tous et tous les scénarios sont possibles. Mais à chaque fois, il faut analyser la situation et savoir faire la part des choses.