Thiès : Macky Sall réceptionne 17 avions et hélicoptères de l'AIMAC

Macky Sall réceptionne 17 avions et hélicoptères de l'AIMAC

Le Président de la République, Macky Sall, a visité ce vendredi 10 février l'Académie internationale des métiers de l’aviation civile créée par l'Aéroport international Blaise Diagne, en partenariat avec l'armée de l'air. Arrivé sur les lieux vers 10h, le Chef de l'Etat a été accueilli par le ministre des Transports Aeriens et du Developpement des Infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, et le Directeur général de AIBD.sa Abdoulaye Dièye, le Chef d'état-major des armées, le Général de corps d'armées, Cheikh Wade, le Chef d'état-major de l'Armée de l'air le Général, Papa Souleymane Sarr.





Macky Sall a saisi l'occasion pour réceptionner officiellement 17 avions et hélicoptères acquis par AIBD pour la formation des pilotes et des techniciens en maintenance aéronautique. Selon une note transmise à la presse, l'Aimac a pour objectif de "faire du Sénégal un hub de référence dans le domaine de la formation aux métiers de l’aviation civile et de l’aéronautique ; accompagner le développement rapide du secteur aéronautique et anticiper sur les besoins en formation, former les pilotes, techniciens et personnels de cabine dont le marché africain aura besoin à horizon 2035 notamment la compagnie aérienne nationale".