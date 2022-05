[Vidéo] Thiès : Zahra Iyane Thiam alloue 30 millions FCFA au Réseau des femmes mutualistes

Thiès : Zahra Iyane Thiam alloue 30 millions FCFA au Réseau des femmes mutualistes

Pour mettre en œuvre la politique du président de la République, sur l’autonomisation des jeunes et des femmes, Zahra Iyane Thiam a alloué une enveloppe de 30 millions FCFA au Réseau des femmes mutualistes de Thiès. Cette entité est composée de 89 mutuelles dans les trois départements (Thiès, Mbour et Tivaouane) .





"Nous avons un réseau régional de plus de 89 mutuelles. Pour chaque mutuelle, un nombre minimal de 500 membres se sont retrouvés pour faire un sargal à l’endroit du président Macky Sall pour les nombreuses politiques qu’il dédie aux populations, notamment dans le domaine de la santé et de l’économie. C’est le moment de les remercier, de les assurer de notre soutien et de notre accompagnement . Je ne peux pas partir sans vous annoncer que nous avons dégagé une enveloppe de 30 millions à votre disposition. Soit 10 millions de fcfa par département", a indiqué Zahra Iyane Thiam.





Cette somme provient, selon la ministre, du Fonds d’appui d’appui à l’économie sociale et solidaire. Cela entre, d'après toujours Zahra Iyane Thiam, dans le processus de matérialisation de la loi relative à l’opérationnalisation de l'économie solidaire.