[Vidéo] Thiès : Zahra Iyane Thiam reçoit la reconnaissance des femmes mutualistes et promet de...

Zahra Iyane Thiam Diop,

Après les populations de Sicap Liberté, les commerçants de la région de Dakar, et les populations de Nabadji Civol, c’était au tour des femmes mutualistes de la région de Thiès de célébrer Zahra Iyane Thiam Diop ancienne ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.





La commune de Ngaye Mékhé, dans le département de Tivaouane, a abrité la rencontre ce samedi 26 novembre 2022. L'événement a réuni les femmes mutualistes des départements de Thiès, Tivaouane, Mbour. Ces dernières ont voulu, à travers cette invitation, témoigné au Ministre sortant leur reconnaissance et lui réitérer leur disponibilité à l’accompagner dans toutes ses actions.