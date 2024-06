Thione Niang après la rencontre entre Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye : "Une nouvelle Afrique est née"

Thione Niang est ravi de la posture de Bassirou Diomaye Faye devant le président français, Emmanuel Macron. Après la rencontre entre les deux chefs d'Etat, le candidat recalé à la Présidentielle a fait part de sa satisfaction de voir un Bassirou Diomaye Faye décomplexé, avec sa tenue traditionnelle.







"Une nouvelle Afrique est née, fière et décomplexée. C’est avec une immense fierté que je vois aujourd’hui notre Président Bassirou Diomaye Faye en France, rayonnant de prestance et d’élégance, représentant dignement notre grand pays. Il met en lumière nos somptueux vêtements et l’incroyable talent de nos tailleurs locaux. En portant nos tenues sur la scène internationale, il révèle au monde entier le meilleur de notre héritage", a-t-il écrit.





"C’est l’Afrique dont nous rêvons. Merci, Monsieur le Président, pour les avancées extraordinaires que vous accomplissez déjà sur la scène internationale. Voici la Nouvelle Afrique digne, audacieuse et souveraine", a ajouté l'entrepreneur.