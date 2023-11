Thione Niang: "Le jour où le Pm Boun Dionne m’a appelé à 2h du matin pour me menacer…"

"Mahammed Boun Abdallah Dionne m’a appelé, quand il était Premier ministre, vers 2 heures du matin, pour me menacer’’. Ces propos ont été tenus par Thione Niang, candidat déclaré à la Présidentielle de 2024, au cours d’une émission avec Maimouna Ndour Faye sur la 7tv.





L'entrepreneur social a ensuite expliqué ce qui est à l’origine de cet appel.





‘’Beaucoup de choses injustes me sont arrivés dans ce pays, on m’a humilié à plusieurs reprises. Je suis venu au Sénégal, on m’a invité à Pikine pour recueillir mon avis sur ce qui se passe dans ce pays", a d’emblée fait savoir M. Niang avant de poursuivre : ‘’Des gens ont pris des extraits de vidéos sur lesquels je disais qu’il faut des actions concrètes et non des discours pour la réalisation du Plan Sénégal Emergent et les ont envoyés à Mahammad Boune Abdallah Dionne. Ce dernier m’a appelé vers 2h du matin pour me menacer, en me disant: 'tu as attaqué le Président de la République, tu as parlé de pauvreté alors qu'il n'y a pas de pauvreté au Sénégal, on va faire face, je ne te protégerai pas".





A en croire le candidat du mouvement ‘We Not Me’’, "ces mêmes personnes ont fait des manigances entre le Président de la République Macky Sall et (lui), lui disant que je suis contre lui".