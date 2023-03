Tinubu, « baron de la drogue » : un candidat malheureux s’en prend au président élu du Nigéria

Au Nigéria, Atiku Abubakar et Peter Obi, deux des candidats malheureux à la Présidentielle du 25 février dernier, n’acceptent toujours pas la victoire de Bola Tinubu. Hier jeudi 02 mars 2023, Atiku Abubakar a animé une conférence de presse à Abuja, selon le site nigérian Pulse.ng. A l'occasion, il a accusé la Commission électorale nationale indépendante (INEC) de manipulation et de fraudes sans précédent dans le processus ayant conduit à l’élection de Bola Tinubu. Il compte donc contester la victoire de celui qu’on surnomme « le parrain ».





« Je veux croire que ce n’est pas l’héritage que Buhari a promis »





Plus grave encore, l’ancien vice-président du Nigéria cite un journal autrichien qui "révèle" l'implication présumée de Bola Tinubu dans des affaires de drogue dans son pays.





« Au moment où j’étais sur le point d’entrer dans cette salle de conférence, le président et moi avons lu un journal autrichien qui disait qu’un baron de la drogue nigérian est devenu le président du pays le plus peuplé d’Afrique. Je veux croire que ce n’est pas l’héritage que le président Muhammadu Buhari a promis » a déclaré Atiku Abubakar.





Pour le candidat malheureux, le président sortant a encore le temps de faire « amende honorable pour le bien de notre pays, et des générations futures ». Plus tôt dans la journée, une capture d’écran de l’article dudit journal avait été diffusée sur les réseaux sociaux.





« Une élection dans la plus grande économie d’Afrique…





On y lit ceci : « Une élection dans la plus grande économie d’Afrique a fait d’un homme politique puissant et très riche, le futur président. Le candidat du gouvernement Bola Ahmed Tinubu a obtenu 36% des voix comme l’a annoncé la commission électorale mercredi matin…Il a été lié à plusieurs reprises aux affaires de drogue et de corruption, mais n’a jamais été condamné ».