Tivaouane : Abdou Ndéné Sall lance l’opération “reconquête du pouvoir” de Macky Sall

Après le lancement officiel des opérations de placement de 1 500 000 cartes par Macky Sall, Abdou Ndéné Sall prend le relais.





Le directeur général de SEN-TER et responsable politique de l'Apr à Tivaouane est le premier leader à installer un Comité de vente des cartes sous la supervision du Ministre Mansour Faye.





Il a décidé de resserrer les rangs et former un bloc solide pour occuper l’espace politique. Abdou Ndéné Sall compte désormais sur ses camarades de parti et les électeurs indécis pour réélire son leader Macky Sall en 2024. Ce à quatorze mois de la fin de son mandat.





L'objectif visé est de rallier de nouveaux militants en vue d’une restructuration et de la remobilisation de l’APR à l’horizon 2024.





Ainsi en présence du ministre Mansour Faye, le Ministre Sall a demandé à ses militants de s’impliquer activement pour vendre le maximum de cartes : « Notre seul objectif c’est 2024 avec notre champion Macky Sall».





Ainsi pour ne pas perdre du temps et se concentrer sur l’essentiel, un programme de mobilisation est désormais entamé dans la localité de Tivaouane.





« Nous allons nous regrouper chaque 15 jours dans chaque commune en compagnie de l’ensemble des responsables du département de Tivaouane pour animer le parti et sensibiliser les militants qui avaient boycotté et qui le regrettent à revenir soutenir Macky Sall. Car nous avons appris de nos erreurs », a-t-il déclaré.





Le Ministre Abdou Ndéné Sall a profité de l’événement pour jeter des pierres dans le jardin de l’opposition. D’après lui, il y a deux camps au Sénégal.





Il a fait un parallèle entre la “coalition pour la paix et la prospérité” dirigée par Macky et celle de “l’amalgame et la désinformation”, incarnée par l’opposition.





« Je demande à nos camarades de parti de s’unir pour un seul objectif la réélection de Macky. Ouvrons les yeux. Ça suffit vraiment : nous ne voulons pas du populisme et de la désinformation. On veut une personne courageuse, juste intègre qui mérite d’être à la tête de notre pays », estime-t-il.





Abdou Ndéné Sall se dit très motivé et que rien ne le retiendra. « A compter d’aujourd’hui nous n’attendrons personne. Nous irons à l’assaut des militants pour réélire Macky Sall en 2024 », a-t-il conclu.