Tivaouane : Bunt-Bi dénonce des menaces contre sa tête de liste départementale par des agents de la Présidence…

La tête de liste départementale de la coalition Bunt Bi à Tivaouane est menacée de perdre son agrément en tant qu'opérateur économique par des agents de la présidence, selon un communiqué de la coalition.



Par ailleurs, le document mentionne aussi qu’à Koki, deux pick up circulent dans les villages pour distribuer de l'argent aux populations en échange du bulletin de Bunt bi. « Les achats de conscience et le débauchage continuent de la part de la majorité présidentielle » selon la coalition. Elle alerte ainsi l'opinion nationale et internationale sur les menaces et les achats de conscience qui ciblent leur Coalition et appelle les citoyens à la vigilance.