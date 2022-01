Tivaouane: Diagne Sy Mbengue félicite Diop Sy

«Les tendances des résultats des élections municipales de ce 23 janvier 2022 semblent donner la Convergence Patriotique pour la Justice et l'Équité (CPJE) de Diop Sy comme vainqueur ». Ces propos sont du maire sortant de la cité religieuse qu’est Tivaouane et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



Du coup, Mamadou Diagne Sy Mbengue a lancé à l’endroit du député Demba Diop Sy et non moins président d'Urbaine d'entreprise (UDE): «Je voudrais le féliciter et lui souhaiter la meilleure des chances pour mener la Cité du Maodo vers le progrès».

Également Diagne Sy Mbengue en a profité pour remercier les Tivaouanois qui avaient souhaité que «je poursuive ma mission à la tête de la municipalité, en m'accordant leur voix».

En sus, le maire sortant donne rendez-vous à la presse dans les heures qui suivent.