Tollé au Parlement africain : Me War donne un coup de pied à une députée sud-africaine

La scène surréaliste a eu lieu, lundi dernier, au Parlement africain, en Afrique du Sud.



Une bagarre a éclaté entre Me Djibril War et une députée sud-africaine et responsable au Congrès national africain (ANC), Pemmy Majodina.



En effet, Me War, président de laa Commission permanente des règlements, des privilèges et de la discipline du Parlement Panafricain à Johannesburg, a donné un coup de pied violent à la Sud-africaine.



Un acte qui a fait le tour des télévisions et qualifié de «machiste». La victime avait annoncé une plainte avant d’y renoncer après que Me War lui a demandé pardon.



Selon le quotidien L'Observateur qui vend la mèche, tout est parti d’une bagarre générale entre le Causus Group de l’Afrique australe et celui de l’Afrique de l’Ouest.