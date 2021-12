Tong-Tong au sommet de l'État : Les ministres veulent racheter leurs véhicules de fonction, qui coûtent entre 50 et 100 millions, à 5 millions Fcfa

Le cadeau de Noël exigé par les ministres au Président Macky Sall est tout simplement exorbitant.



Les ministres ont demandé au chef de l’État de leur céder leurs véhicules de fonction, de type 4X4 et/ou Mercedes, à un prix forfaitaire de 5 millions de Fcfa. Alors que ces bolides coûtent entre 50 et 100 millions de Fcfa, l’unité.



D’après Le Témoin qui lève le lièvre, ils prétextent les frais qu’ils déboursent tous les mois pour l’amortissement, l’assurance, le carburant, l’entretien et les réparations pour l’acquisition desdits véhicules.



Un ministre, joint par le journal, renseigne que la cession de ces véhicules entre dans la cadre de la rationalisation des dépenses publiques pour laquelle Macky Sall a pris des mesures drastiques.



L’attribution d’indemnités forfaitaires globales nettes d’impôts est limitée à une liste de fonctionnaires et l’État s’est désengagé de l’entretien, de la réparation des véhicules et de la mise à disposition de chauffeurs pour la conduite des véhicules détenus pour une catégorie de personnels.



Il s’y ajoute l’allègement des différents parcs de l’État par des procédures spécifiques de réforme et de cession des véhicules.



Depuis mars 2021, confie-t-il, l’État leur verse une indemnité forfaitaire globale intégrant l’amortissement du véhicule, le carburant, l’entretien et l’assurance.



Dès lors que l’État s’est désengagé de la gestion, ces véhicules de fonction doivent leur revenir de droit, a-t-il indiqué. Non sans préciser que ce processus d’acquisition de véhicules réformés est recommandé par la loi.