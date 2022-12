[Vidéo] Touba: Controverse autour de l'arrestation des députés du Pur

Controverse autour de l'arrestation des députés du Pur

Les avis sont partagés, à Touba, au lendemain du placement sous mandat de dépôt des deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR). Dans ce micro trottoir réalisé par Seneweb, certains habitants de la capitale du mouridisme se sont prononcés sur l'arrestation des parlementaires Mamadou Niang et Massata Samb pour coups et blessures volontaires commis sur leur collègue Amy Ndiaye Gniby.